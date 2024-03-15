По словам российского правозащитника, наблюдателей на "выборах" тоже почти нет.

В России сегодня, 15 марта, начались так называемые президентские выборы. Уже в первый день было зафиксировано много нарушений относительно правил проведения голосования. Об этом рассказал руководитель общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", который включен в реестр иностранных агентов Станислав Андрийчук.

"Первый день голосования стартовал и все идет ровно так, как мы и предупреждали - с самого утра огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам", - отметил он.

По его словам, официальная явка избирателей "зашкаливает", особенно в "дистанционном электронном голосовании".

"Порталы ГЭГ не справляются с нагрузкой. Операторы системе пишут о большом "интересе", но мы его природу хорошо понимаем - голосуют утром на рабочих местах под бдительным оком начальников", - добавил Андрийчук.

Правозащитник отметил, что наблюдателей на участках почти не зафиксировано, только от российского диктатора Владимира Путина и Общественных палат.

"Так, в Екатеринбурге на нескольких десятках УИК (участково-избирательных комиссий - УНИАН), среди наблюдателей ОП и Путина удалось обнаружить лишь одного наблюдателя КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации - УНИАН). Тот мизер направлений, который дали другие партии, начинают потихоньку отзывать (например, в Челябинске ЛДПР (Либерально-демократическая партия России - УНИАН) отозвала наблюдателя)", - отметил он.

По словам Андрийчука, во время так называемых выборов параллельно противодействуют экзит-полам и освещению того, что происходит на голосовании.

"Особенно достается людям в штабах Надеждина. Думаю, что и прогноз относительно больших фальсификаций сбудется, хотя получить фактуру на этот раз будет ой как непросто", - отметил сопредседатель движения "Голос".

Президентские "выборы" в РФ: последние новости

В Центре национального сопротивления рассказали, что россияне "инценируют" выборы на оккупированной территории Украины, ведь оккупанты не знают, сколько жителей сейчас живет на захваченной территории, поэтому берут за основу официальные данные, которые были еще до полномасштабного вторжения и от этой цифры заявляют о явке на "выборах" президента России в более 70%.

"Это по замыслу Кремля должно добавить легитимности "выборам" и создать картинку поддержки со стороны местных оккупации их родного края. Однако этот фарс работает исключительно только на внутреннюю аудиторию Кремля", - отметили в ЦНС.

Также доброволец из Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что президентские "выборы" в РФ может сделать "веселыми" российская Федеральная служба безопасности. Поэтому военный предупредил об угрозе повторения кровавого путинского сценария.

"...Не секрет, что Путин пришел к власти, взрывая здания в Москве. Сейчас этот кровавый сценарий они (российские спецслужбы, - Ред.) могут повторить. Операция под чужим флагом - это абсолютная классика советских спецслужб", - объяснил "легионер".

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