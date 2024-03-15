На оккупированные территории завезли уже более 100 тысяч мигрантов.

Российские оккупанты не знают, сколько точно сейчас жителей проживает на захваченной украинской территории, а потому берут за основу официальные данные до полномасштабной и уже от этой цифры рисуют явку на выборах президента РФ в более 70%. Таким образом враг пытается завысить количество избирателей.

"Это по замыслу Кремля должно добавить легитимности "выборам" и создать картинку поддержки со стороны местных оккупации их родного края. Однако этот фарс работает исключительно только на внутреннюю аудиторию Кремля", - рассказали в ЦНС.

Также в Центре сопротивления отметили, что захватчики сгоняют на "избирательные участки" на оккупированной территории мигрантов из Центральной Азии. Для завышения явки разрешено голосовать даже без паспортов. Теперь же захватчики поставили план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов.

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Как известно, их свозят в оккупированные регионы еще с конца 2022 года. Сейчас численность мигрантов достигает уже более 100 тысяч человек. За поход на участок им обещают дополнительный выходной.

Выборы президента РФ

The Washington Post пишет, что во время трехдневных выборов, которые не оставляют места для сомнений, президент России Владимир Путин в воскресенье выиграет пятый срок, что позволит ему оставаться у власти до 2030 года - а если он будет баллотироваться снова, то и до 2036 года. Путинский режим использует проверенные временем трюки для манипулирования выборами, например, организует общественные выступления за то, чтобы лидер остался.

Как отмечает The Atlantic, то, что происходит в России, не является выборами. Выборы не могут быть свободными там, где сознание избирателей закрыто. Даже если их разум когда-то освободится после падения режима Путина, пропагандистское промывание мозгов также требует времени, чтобы его уничтожить

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