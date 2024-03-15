По словам Брайана Клааса, миллионы россиян будут голосовать, но не на выборах - "назовите это "мероприятием в стиле выборов".

В России в эти выходные состоятся выборы, "но это неправда". Миллионы россиян будут голосовать, но не на выборах: это лучше назвать "мероприятием в стиле выборов". Об этом в своей статье для The Atlantic пишет политический обозреватель, доцент глобальной политики в Университетском колледже Лондона Брайан Клаас.

По его словам, многие люди ошибочно считают выборы синонимом демократии, поскольку одно и то же слово используется для обозначения совершенно разных событий - настоящие выборы, когда они происходят, являются одним из фундаментальных столпов, которые поддерживают демократию, а сфальсифицированный конкурс знаменует смерть демократии и делает все другие основные столпы неактуальными, поскольку люди больше не имеют значимого права голоса относительно того, кто руководит.

"В этом году больше людей участвует в голосовании, чем когда-либо в истории человечества, и все же мир становится менее демократичным. Это потому, что многие из этих голосов являются бессмысленными, зарегистрированными в фиктивных конкурсах, которые не заслуживают называться выборами. Будущая российская шарада является классическим примером голосования без демократии", - пишет автор.

Он отмечает, что одним из часто цитируемых тезисов, основанных на ложных опросах, является то, что Путину не нужно фальсифицировать выборы, потому что он действительно популярен в России. При этом такое рассуждение "выдает глубокое непонимание того, что требует демократия".

"Мероприятия, подобные выборам в России, регулярно фальсифицируются. Даже если оставить в стороне тот довольно важный факт, что весь политический ландшафт жестко контролируется режимом - и что Путин буквально убивает своих политических оппонентов - сам процесс голосования сильно манипулируется. Выборы 2021 года вызвали широкое количество сообщений о вбросе бюллетеней в избирательные урны, запугивании и подозрительном опоздании подсчетов голосов, которые добавляли к электронным результатам. Даже данные о явке избирателей в России кажутся завышенными, чтобы усилить иллюзию народного мандата Путина", - подчеркивает Клаас.

Он добавляет, что когда информационные каналы жестко контролируются, свобода выражения мнений является мифом, а политическая оппозиция связана с неотъемлемым риском смерти, подсчет голосов уже становится неактуальным, а потому избирательные события в России не следует считать выборами, независимо от того, что происходит в сам день голосования.

"Россия не собирается мгновенно очистить свои процедуры голосования и создать лучшие институты. Но даже если бы это произошло, демократия все равно нуждалась бы в месте для роста. Чтобы устранить последствия цензуры, пропаганды и дезинформации, а также сокрушительной политики страха, нужно время. Выборы не могут быть свободными там, где сознание избирателей закрыто. Даже если их разум когда-то освободится после падения режима Путина, пропагандистское промывание мозгов также требует времени, чтобы его уничтожить", - резюмирует эксперт.

Выборы президента РФ 2024 - последние новости

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При этом Подоляк считает очень хорошим то, что россияне взяли в руки оружие "и они показывают, что есть только один путь разговора с путинской элитой - это вооруженное восстание".

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