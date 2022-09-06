Оккупационная власть не смогла достичь минимального уровня лояльности.

Российские захватчики усиливают похищения, пытки и шантаж жителей Энергодара Запорожской области.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в социальной сети Facebook.

"Во временно оккупированном Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения. Оккупационная власть не смогла достичь минимального уровня лояльности и широко применяет притеснения, похищения и шантаж", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, для проведения фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло специальное подразделение "Росгвардии".

"С помощью коллаборационистов составляются списки "неблагонадежных", в которые вносят бывших военных, ветеранов АТО, сотрудников силовых структур, активистов и просто граждан с проукраинской позицией", - сообщает разведка.

Задержанных жителей города и пленных военнослужащих ВСУ удерживают в переоборудованных под пыточные помещениях местного отдела МВД и городского суда.

"Постоянные угрозы со стороны рашистов и опасения за собственную жизнь и здоровье заставляют людей массово выезжать из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, непосредственно на вражеских блокпостах вопрос решается с помощью взяток. Иногда "оплата" достигает 5-7 тысяч долларов. При этом, большинство дорог вокруг города и берег Каховского водохранилища заминировано", - заявляют в Генштабе.

Также известно, что раненых российских оккупантов размещают в местном роддоме. В дальнейшем планируется выдать им гражданскую одежду и привлечь в производстве пропагандистских сюжетов для российских СМИ о якобы раненых гражданских в результате обстрелов ВСУ.

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