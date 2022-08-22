Заявление адресуют "прежде всего ООН".

В Госдуме РФ анонсировали "жесткое заявление" по Украине, адресованное ООН и международным парламентским организациям.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление. Мы заявление адресуем прежде всего ООН и всем международным парламентским организациям", – сказал лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

По его словам, заседании состоится 25 августа.

Как пишет российский "Интерфакс", Миронов уточнил, что заявление будет связано с обстрелами Запорожской АЭС. Политик также возложил ответственность за обстрелы атомной электростанции, совершенные российскими оккупантами, на Украину.

Напомним, 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС.

Глава государства уверен, что отправка миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию может восстановить полную безопасность в Энергодаре и на самой станции.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками. Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

18 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.

22 августа координатор общественного движения "Спильна справа" Александр Данилюк со ссылкой на источники украинской разведки на ЗАЭС заявил, что российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию с пожаром на Запорожской АЭС. Для этого на территории станции они разместили большое количество автомобильного топлива.

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