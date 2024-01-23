Быстрыми темпами сокращается именно ликвидная часть фонда.

По итогам 2023 года Россия потратила почти 4 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (так называемые средства на "черный день"), который с 2004 года выручал Кремль во время кризисов. Теперь в его так называемой ликвидной части осталось только 5 триллионов, пишет российское издание "Медуза".

Отмечается, что изначально система была призвана снизить зависимость экономики от цен на сырье. Если нефть стоила дорого, то власть должна была скупать валюту и откладывать ее в фонд. В случае если нефть дешевела, накопленную валюту разрешалось тратить, прежде всего на пенсии. Правительство ежегодно устанавливало так называемую цену отсечения по нефти марки Urals: до начала войны она составляла 45 долларов.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций на российскую нефть на 2023 год придумали новое бюджетное правило: привязали не к стоимости нефти, а к необходимому объему нефтегазовых доходов бюджета.

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По словам журналистов, всю первую половину 2023-го необходимых объемов не достигали, поэтому валюту из ФНБ продавали. Летом ситуация изменилась: цены подросли, рубль ослаб, поэтому власти были готовы наконец пополнять фонд. Минфин сообщал, что начнет закупку 7 августа, но этого так и не произошло. В декабре Минфин продал из ФНБ полмиллиарда евро, 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота, а полученные 2,9 триллиона рублей забрал на покрытие дефицита бюджета.

"Это максимально допустимая сумма на 2023 год", – говорится в статье.

Также указано, что ФНБ состоит не только из ликвидной части, на которую приходятся накопления в валюте и золоте. Общий объем фонда по итогам 2023 года оценили в 12 триллионов рублей. За год сумма сократилась лишь на 12%, но ее большая часть – неликвидная. То есть накопления нужно инвестировать, иначе их обесценит инфляция. Для этого государство периодически покупает акции и облигации российских компаний.

Эксперт Oxford Economics Татьяна Орлова отмечает, что только ликвидные инвестиции можно рассматривать как резервы на черный день, "остальных уже нет".

"Формально, если сохранить те же темпы расходов, ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году... В 2024-м из ФНБ можно будет взять на покрытие дефицита только 1,3 триллиона рублей, следующего трансфертов не будет вовсе", – считают эксперты.

По их словам, поддержку может оказать новое бюджетное правило. В этом году решено вернуться к ценам на нефть на уровне 60 долларов. Однако сейчас она торгуется по 65 долларов, поэтому дополнительные покупки валюты будут. Однако аналитики Райффайзен Банка, например, ждут дальнейшего сокращения ликвидной части фонда.

По подсчетам экономиста Bloomberg Economics по России Александра Исакова, ликвидная часть ФНБ останется на том же уровне, если нефть будет стоить 73 доллара за баррель. Если она опустится до 50, то ресурсов хватит максимум на два года. Но главная угроза заключается в быстром переходе средств в неликвидную форму.

К тому же, по словам авторов статьи, кроме ФНБ у России есть и другие резервы.

Нефтяные доходы РФ

Ранее УНИАН писал, что в войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Речь идет об атаках беспилотников на объекты на побережье Балтийского моря. Это может нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта нефти.

Одновременно морские поставки российской нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников, который ненадолго приостановил потоки с ключевого экспортного терминала в Балтийском море.

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