Серьезные перебои в экспорте из балтийских портов также ощущаются во всем мире.

В войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Речь идет об атаках дронов на объекты на побережье Балтийского моря, пишет Bloomberg.

Отмечается, что на прошлой неделе первый в истории украинский беспилотник достиг Ленинградской области, которая находится примерно в 1000 километрах от границы. Дрон сбили над петербургским нефтяным терминалом.

Вторая за неделю атака беспилотника, которую организовали украинские спецслужбы, была более разрушительной. По словам чиновника, который общался за агентством на условиях анонимности, она вызвала пожар, который остановил газоконденсатный завод "Новатэк" в порту "Усть-Луга", поставлявший топливо для российской армии.

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Завод также находился рядом с некоторыми из важнейших российских нефтяных терминалов, поэтому такие атаки вызывают беспокойство наблюдателей нефтяного рынка.

"Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта ", – заявил бывший топ-менеджер одного из российских нефтедобывающих предприятий Сергей Вакуленко.

Журналисты подчеркивают, что сохранение стабильности российского экспорта нефти имеет решающее значение для Кремля, который получает около 30% общих бюджетных поступлений от энергетической отрасли.

В то же время серьезные перебои в экспорте из балтийских портов также ощущаются во всем мире. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти и в прошлом году была крупнейшим поставщиком в Китай.

Согласно расчетам Bloomberg, с января по ноябрь 2023-го два крупных балтийских нефтяных терминала "Транснефти" – "Усть-Луга" и "Приморск" – отгружали в среднем около 1,5 млн баррелей в день, или более 40% от общего объема российского экспорта нефти морским путем. Кроме того, некоторые грузы казахстанской нефти также загружаются в "Усть-Луге".

По данным аналитической компании Kpler, на эти объекты приходится более 75% российской нефти марки Urals, основной экспортной смеси, поставляемой в десятки стран мира.

По мнению аналитиков, национальные производители практически не смогут перенаправить потоки такого объема в любой другой порт. Однако сейчас риск полной остановки балтийских поставок кажется минимальным.

Атаки украинских дронов

Ранее УНИАН писал, что 18 января ГУР атаковало Ленинградскую область РФ дронами. Отныне военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся в зоне досягаемости украинских сил.

21 января Службы безопасности Украины провела ночную атака дронов по российскому порту в Ленинградской области. Поражен нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" и завод "Новатэк".

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