Поставки упали до минимума почти за два месяца, также сократились доходы.

Морские поставки российской нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников, который ненадолго приостановил потоки с ключевого экспортного терминала в Балтийском море, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в течение месяца, до 21 января, из российских портов отгружалось около 3,36 млн баррелей нефти в сутки, что на 50 тыс. баррелей меньше по сравнению с месячным показателем за период до 14 января. Средненедельный показатель упал на 340 тыс. баррелей в сутки – минимум за последние семь недель в 3,02 млн баррелей.

"Экспорт пострадал от длительной плохой погоды в некоторых портах и удара украинского беспилотника по заводу по переработке конденсата, расположенному рядом с экспортным терминалом нефти в "Усть-Луге", – говорится в статье.

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Указано, что ремонтные работы в порту и еще более плохая погода могут снова снизить объемы отгрузки на этой неделе. Так, штормы в восточной части Черного моря продолжают препятствовать поставкам из Новорсийска.

По словам журналистов, ремонтные работы приведут к сокращению экспорта из балтийского порта "Усть-Луга" в течение недели до 28 января. Атака беспилотника на соседний завод по переработке конденсата ненадолго прервала загрузку. По состоянию на утро 23 января работает только один из двух причалов на нефтяном терминале.

Вся российская нефть, предназначенная для азиатских покупателей из западных портов, продолжает проходить через Красное море. Йеменские повстанцы-хуситы заверили Россию и Китай, что группировка готова обеспечить безопасный проход их судов. Однако приступы фиксируются.

Что касается цен, то по данным Bloomberg, валовая стоимость российского экспорта нефти упала до пятинедельного минимума в $1,38 млрд с $1,52 млрд на предыдущей неделе. В результате средний четырехнедельный доход также снизился на 25 миллионов долларов, до 1,52 миллиарда долларов в неделю.

В то же время выросли поставки клиентам в Азии, в том числе без указания конечного пункта назначения. Они превысили 3 млн баррелей в сутки в течение четырех недель, достигнув самого высокого уровня с июля.

Потоки в Турцию и Болгарию, единственным двум покупателям, оставшимся вблизи западных портов России, упали до 330 000 баррелей в сутки в течение последнего месяца. В то же время российская нефть не поставлялась в страны Северной Европы и Средиземноморья.

В Bloomberg уточнили, что указанные цифры не включают грузы, принадлежащие казахстанскому АО "КазТрансОйл", которые идут транзитом через Россию и отгружаются из "Новороссийска" и "Усть-Луги".

Экспорт нефти из РФ

В течение недели в конце января 2023 года украинские спецслужбы совершили две атаки на энергетическую инфраструктуру РФ, находящуюся далеко от границы. Так, украинские разведчики атаковали нефтебазу в РФ. Позже в Ленинградской области РФ загорелся крупный газовый терминал компании "Новатэк". Пожар произошел в порту "Усть-Луга".

Аналитики считают, что в войне России против Украины открылся новый фронт, который подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта.

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