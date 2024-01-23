Члены ЕС надеются согласовать новый пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Российские алюминиевые изделия являются одними из товаров, в отношении которых может быть введено эмбарго в следующем пакете санкций ЕС против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

"Процесс плавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а цены на энергию составляют до 40% производственных затрат. Таким образом, санкции против российского алюминия являются еще одним способом санкций в отношении российской энергетики", – говорится в сообщении.

По данным торговой организации European Aluminium, которая представляет производителей ЕС и выступает за ужесточение ограничений на импорт в отношении российских поставщиков, предыдущие раунды санкций оставили нетронутыми около 85% российского экспорта металла в ЕС.

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Отмечается, что страны надеются согласовать пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в следующем месяце.

"Мы считаем, что было бы хорошей идеей получить пакет накануне второй годовщины войны", – цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Санкции против России

Ранее сообщалось, что Европейский Союз начал обсуждение нового пакета санкций против России, который он планирует утвердить до 24 февраля – второй годовщины вторжения РФ в Украину.

Потенциальные меры могут включать дополнительные списки, дополнительные торговые ограничения и прекращение дальнейшей способности Москвы обходить санкции Евросоюза как через третьи страны, так и через компании в ЕС.

Кабинет министров на заседании 19 января одобрил предложения по новых секторальных санкций против России. Они предусматривают 50-летний запрет практически на любое транспортное сообщение с Россией.

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