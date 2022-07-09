Актер посетил оккупированные территории Украины, чтобы снять пропагандистский ролик о захватчиках.

Российский актер Владимир Машков, который известный своей поддержкой президента-диктатора Владимира Путина, сам того не осознавая "сдал" российских оккупантов на Донбассе.

Пропагандист, пытаясь поднять боевой дух боевиков, "помог" международному волонтерскому сообществу InformNapalm установить личности российских оккупантов, воюющих в Донецкой области.

Актер посетил оккупированные территории Украины, чтобы снять пропагандистский ролик о захватчиках. Пропагандисты распространили видео с Машковым в Telegram-каналах. В нем псевдожурналисты показали, как российские солдаты общаются с родными по видеосвязи и дали слово Машкову.

На камеру актер обнимался с оккупантами, сфотографировался с ними и рассказал о том, что гордится военными преступниками. Все это время оператор вблизи снимал их лица.

В итоге, проанализировав материал, волонтерам удалось идентифицировать с десяток оккупантов воюющих в Украине. В процессе идентификации удалось установить, что речь идет о российских оккупантах из состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в/ч 22316 с местом дислокации г. Екатеринбург.

"Благодарим российских пропагандистов за возможность классического OSINT, по результатам которого нам удалось установить с десяток оккупантов воюющих в Украине. Работа по опознанию проведена совместно с партнерами OSINT Бджоли", - говорится в сообщении InformNapalm.

Полный список боевиков с их личными данными, телефонами, их страницами в соцсетях, псевдонимами, именами родных и даже местами выдачи паспортов был опубликован в Facebook волонтеров.

Напомним, Владимир Машков в 2022 году поддержал признание "ДНР" и "ЛНР".

18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к РФ под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa", где процитировал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада: "Напрасный труд - нет, их не вразумишь, - Чем либеральней, тем они пошлее".

В ответ его дочь Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце". После этого она перестала общаться с отцом.

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