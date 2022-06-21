По ее словам, после начала войны на замену любви к родным приходят ненависть и безысходность.

Дочь российского актера-пропагандиста Владимира Машкова - Мария, которая с начала полномасштабного вторжения России отзывается против войны в Украине, поделилась своими размышлениями о разрыве родственных связей.

На своей странице в Instagram Машкова, которая сейчас проживает в США, призналась, что после начала войны на замену любви к родным приходят ненависть и безысходность.

"Что делать, если после начала войны у вас произошел в семье разрыв связей? В моем случае это произошло публично. С бабушкой у меня слишком прочная связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже... между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое... Но мы вместе. Просто не говорим о самом важном сейчас для меня. Войне. А бабушка была всегда именно тем, к кому я шла за самым важным...", - написала Машкова.

По словам актрисы, с отцом - Владимиром Машковым - у нее при жизни сложных обстоятельств было больше, и они не справились.

"После "того" разговора (кого интересует) мы больше не говорили. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой причиняет мне физическую боль и любовь убегает... Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Думаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня...", - призналась актриса.

Машкова подчеркнула, что они с отцом друг друга просто не слышат.

"Мы считаем, что они в секте фашисткой под управлением соловьево-симоньянским, а они считают, что мы не понимаем, как сильно завидует нам Америка, которая войну и развязала, и "вообще вы бандеровцев поддерживаете, нацики, недобитые". Замкнутый круг. Мы друг друга не слышим. Не понимаем. Информацию берём из разных ресурсов...",- отметила актриса.

Напомним, после того, как Машкова выступила на CNN и осудила войну, развязанную Россией против Украины ее отец требовал немедленно возвращаться в Россию вместе с детьми и быть "хорошей русской". Однако Мария осталась в Америке и отказалась от любой работы в России.

Отметим, Владимир Машков в 2022 году поддержал признание "ДНР" и "ЛНВ".

18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к РФ под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa", где процитировал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада: "Напрасный труд - нет, их не вразумишь, - Чем либеральней, тем они пошлее".

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