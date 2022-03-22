Владимир Машков призвал свою дочь вернуться из США в Россию.

Российский актер Владимир Машков поддержал войну в Украине и призвал свою дочь Марию вернуться из США в Россию.

В интервью CNN девушка рассказала, что отец позвонил ей и попросил вместе с детьми вернуться на Родину, хотя сама она уже длительное время живет и работает в США.

Кроме того, Мария выразила свою обеспокоенность тем, что отец верит российской пропаганде и поддерживает убийство мирных жителей Украины.

"То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая. Я говорила со своим отцом вчера по телефону, и теперь я в это верю, к сожалению", - сказала Мария Машкова.

Отметим, Владимир Машков в 2022 году поддержал признание "ДНР" и "ЛНР".

18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к РФ под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa", где процитировал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада: "Напрасный труд - нет, их не вразумишь, - Чем либеральней, тем они пошлее".

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