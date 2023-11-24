Дрон взорвался на территории части.

В ночь на 24 ноября беспилотный летательный аппарат атаковал российскую воинскую часть в Волгоградской области. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

По их данным, около 02:00 на территории воинской части 57229/51 в посёлке Котлубань упал беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. "Эта войсковая часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов", - пишут они.

Отмечается, что эта же войсковая часть уже попадала под атаку БПЛА 16 ноября, тогда там сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия.

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Тем временем Baza заявляет, что ночью в сторону части в Городищенском районе летели три беспилотных летальных аппарата, их подавили силами радиоэлектронной борьбы. В итоге один из дронов "упал на территории части и взорвался".

Война в Волгоградской области:

Напомним, 31 декабря одна из ракет, которые оккупанты выпустили по Украине, упала на их территории. В сети публиковали ракету, которая упала и загорелась.

В сентябре в Волгоградской области потерпел крушение тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М.

7 сентября российские СМИ заявили о первой атаке дрона на регион с начала полномасштабной войны. Сообщалось, что целью БПЛА была воинская часть в Городищенском районе, его перехватили.

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