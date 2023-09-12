На борту находилось два человека.

В Волгоградской области потерпел крушение российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. По предварительным данным Baza, самолет упал в Калачевском районе области, в пяти километрах от хутора Ложки. Известно, что на борту бомбардировщика находились два члена экипажа.

Тем временем SHOT пишет, что Су-24М совершал учебный вылет, он был без боеприпасов. На земле разрушений нет, сейчас идëт поисковая операция.

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Падение военных самолетов в России: последние новости

В июле в Краснодарском крае разбился штурмовик Су-25, пилот катапультировался в воду. Его пытались спасти, однако он скончался на пути в больницу. Инцидент сняли на видео очевидцы.

В Калининградской области во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель Су-30, погиб весь экипаж.

Еще прошлой сенью в российском Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на девятиэтажку. Российские СМИ писали о гибели 15 человек, еще 19 - получили различные ранения.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала пономасштабной войны российские захватнические войска потеряли в Украине уже 315 самолетов и 316 вертолетов.

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