Руководитель отдела внешней разведки ФСБ РФ Сергей Беседа, и вовсе взят под стражу.

В российском ФСБ начались чистки из-за того, что разведка давала Кремлю недостоверные данные о внутренней ситуации в Украине до вторжения, следствием чего стал полный провал "путинского блицкрига". Чистки проходят перед вероятным наступлением РФ на Донбассе, сообщает Daily Mail.

По данным издания, от работы отстранены уже около 150 работников спецслужбы, а некоторые, в том числе руководитель отдела внешней разведки ФСБ РФ Сергей Беседа, взят под стражу.

"Отчаявшийся российский президент охотится на предателей после того, как агенты западной разведки получили боевые планы его страны перед вторжением. Он также ищет виновных в том, что его военный натиск не привел к быстрой победе. Вчера вечером стало известно, что генерал-полковник Сергей Беседа, начальник отдела внешней разведки ФСБ, после домашнего ареста переведен в московский СИЗО строгого режима Лефортово", - сообщило британское издание.

Эту информацию ранее подтвердил и расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев и другие осведомленные источники.

Официально в отношении 68-летнего Беседы продолжается расследование по "делу о хищениях", однако, по данным журналистов, на самом деле Путин подозревает его в передаче иностранным разведкам подробных данных по подготовке вторжения в Украину.

Другие сотрудники ведомства были задержаны якобы за то, что они подали отчеты, в которых убедили Путина в том, что российские войска будут приветствовать как освободителей, и что украинские силы не будут осуществлять сопротивления.

Таким образом Путин пытается заблокировать информационный канал Запада.

За несколько часов до того, как войска РФ перешли 24 февраля к полномасштабному наступлению, британское Министерство обороны опубликовало карты с маршрутами российских бронетанковых колонн, что позволило ВСУ организовать эффективную оборону.

"С тех пор офицеры разведки Великобритании и США продолжали передавать украинцам точные данные о целях России. Они также позволили Украине реализовать эффективные меры по ликвидации генералов и старших офицеров российской армии. Их смерть оставила воинские части без управления. Теперь, когда РФ грозит поражение, Путин начал сталинские чистки от тех, кого он считает ответственными за это", — говорится в материале издания.

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