В Российской Федерации уже давно собраны базы данных противников режима президента страны Владимира Путина, и в стране может начаться "большая охота".
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ достанут человека даже при смерти, написал российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.
По его словам, ФСБэшники "не дадут спокойно умереть".
"Смертельно больного доктора физ-мат. наук Колкера (Дмитрий Колкер, ученый, обвиненный в государственной измене и оправленный в следственный изолятор с четвертой стадией рака - Ред.) именно так достали с больничной постели и добили в тюрьме за пару дней…", - отметил эксперт.
Социолог полагает, что в России все идет к повторению событий 1937 года (на протяжении 1937-1938 годов в СССР были самые массовые политические репрессии - Ред.).
"…Юридическая база для массовых репрессий уже создана. Базы данных противников режима давно собрали. "Чекисты" бьют копытом в ожидании сигнала сверху о начале большой охоты, разминаясь на тех несчастных, кто уже попался им в лапы…", - предупредил эксперт.
Ранее Игорь Эйдман написал, что Владимир Путин в безумии ведет Россию к полному краху или ядерной войне. Социолог также предупредил, что люди, приближенные к президенту России, не могут этого не понимать и не собираются ложиться вместе с ним в гроб, поэтому в стране возрастает вероятность операции "табакерка".
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