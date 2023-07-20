Взрыв слышали около 3:00.

В Рязанской области с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали российский аэродром.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. Утверждается, что около 3:00 прозвучал взрыв, в районе стоянки самолётов в Московском районе области выявили воронку диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра.

Россияне сообщают, что для атаки могли использовать квадрокоптер, изготовленный кустарным способом. В результате взрыва никто не пострадал. Повреждений, как сообщается, нет.

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Атаки на российские аэродромы

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в оккупированном Крыму слышали взрывы в районе двух военных аэродромов.

В мае Telegram-каналы сообщали об атаке дронов на территорию военного аэродрома в Брянской области, был поврежден не эксплуатируемый самолет Ан-124.

Прошлой зимой взрывы звучали на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые Россия использует для массированных обстрелов украинских городов.

В декабре дрон атаковал аэродром в Курске, в результате удара загорелся нефтенакопитель.

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