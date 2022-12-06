Местные власти заявили, что все "спецслужбы" работают на месте.

В России продолжаются загадочные атаки на аэродромы с самолетами, которые бомбят мирные города Украины. В ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют.

"В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома вспыхнул нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - заявил Старовойт.

Видео дня

Между тем очевидцы сообщают, что атака беспилотника спровоцировала масштабное возгорание. Огонь с аэродрома видят жители нескольких районов города.

Взрывы на российских аэродромах: что известно

В ночь на 5 декабря "хлопок" произошел под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали".

"Произошли "хлопки", которые все чаще на территории России происходят. Как бы враг ни хотел - мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти события. Им надо почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может, это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыва на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: