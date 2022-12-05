"Бавовну" на авиабазе оккупантов удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.

На российском аэродроме Энгельс, расположенный в Саратовской области РФ, произошла "бавовна". Неизвестные дроны атаковать стратегическую авиацию оккупантов.

Как сообщает украинский журналист Роман Бочкала, атака произошла в ночь на 5 декабря. Россияне заявляют, что аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

"Два российских самолета Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс! Атака дронов", - написал Бочкала.

Видео дня

Со временем появилось видео с места событий. На кадрах видна яркая вспышка на аэродроме.

Справка УНИАН. Ту-95 - это российский и советский бомбардировщик-ракетоносец. Они способны нести до шести ракет во внутренней барабанной установке.

Четыре таких двигателя делают Ту-95 одним из самых громких самолетов в мире, поэтому его очень просто заметить.

Ту-95 в войне против Украины

Именно эти самолеты Россия привлекала к массированным ударам по Украине. В частности, эти самолеты атаковали крылатыми ракетами Днепр, Ивано-Франковск, Луцк, Одессу и другие города Украины.

Недавно СМИ предупреждали, что следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Там оккупанты держат более двух десятков самолетов.

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