Самолеты с этого аэродрома использовались, в частности, для атаки на южные области Украины.

Днем 20 июля прогремели взрывы в Сакском районе оккупированного Крыма. Местные Telegram сообщают о работе российской ПВО у Новофедоровки и Ивановки.

"Только что был сильный хлопок в районе села Ивановка и Новофеёдоровка... Взрывы в Симферопольском районе, работает ПВО", - пишут очевидцы.

В свою очередь гауляйтер Крыма Сергей Аксенов отчитывается о якобы сбитом БПЛА: "Беспилотник сбит в центральной части Крыма, пострадавших и разрушений нет".

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Вместе с тем в сети очевидцы - уже после заявления Аксенова об успешной работе противовоздушной обороны РФ - утверждают, что слышали взрывы не только в Новофедоровке, но и в Гвардейском - тоже в районе военного аэродрома.

Как уточняет "Радио Свобода", взрывы раздались в районе военного аэродома в Новофедоровке. Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк ЧФ РФ.

Самолеты с этого аэродрома использовались, в частности, для атаки на южные области Украины.

Взрывы в Крыму - удар по Новофедоровке

Неизвестные БПЛА не впервые атакуют аэродром оккупантов в Новофедоровке. Последний раз "прилет" по объекту подтверждался еще 9 августа 2022 года. Тогда в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Украина свою причастность к "бавовне" на аэродроме не подтверждала, а Россия скрыла потери, заявив только о детонации боеприпасов.

Последнее время взрывы в Крыму участились. Например, 17 июля "бавовна" снова пожаловала на Крымский мост - несколько надводных беспилотников пробили опору незаконно построенной конструкции, впоследствие в море упала часть автодороги.

Кроме того, Украина неоднократно атаковала Черноморский флот России, задействованный в ударах по материковой территории, непосредственно у полуострова.

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