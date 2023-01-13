Два танка на ремонтно-технической базе получили повреждения, один был уничтожен.

В Белгородской области России во время ремонта танка Т-72 произошла детонация боеприпаса. В результате один танк был уничтожен, а два других получили повреждения.

Происшествие на ремонтно-технической базе произошло 12 января вечером из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

"Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалёку, однако их удалось спасти", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия лишь через два часа после возгорания. В этот раз обошлось без пострадавших россиян.

Танк Т-72 - что известно

Танк Т-72 был принят на вооружение советской армии в 1973 году и стал основным боевым танком. Он был создан в КБ "Уралвагонзавода" на базе танка Т-64А. За несколько десятилетий было выполнено 14 модификаций этой машины. Т-72 поставлялся как в страны Варшавского договора, так и за его пределы, например в Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.

Происшествия на оборонных объектах в РФ

Как сообщал УНИАН, в конце декабря под Новочеркасском (Ростовская область РФ) пылала военная казарма мотострелковой дивизии. Кроме того, неожиданно загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте.

Также в декабре масштабный пожар вспыхнул на территории российского завода "Звезда" в Санкт-Петербурге. На этом заводе производятся двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

Производство вооружений в РФ

Тем временем стало известно, что Россия будет привлекать труд заключенных для увеличения производства вооружения в войне против Украины.

Так, по данным британской разведки, в ноябре 2022 года крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" сообщил в СМИ, что возьмет в наем 250 зэков. В разведке Британии добавляют, что РФ имеет один из самых высоких уровней заключения в мире и там существует давняя традиция труда арестантов.

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