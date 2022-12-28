Пожар произошел в воинской части, где базируется одна из мотострелковых дивизий РФ.

Вчера, 27 декабря под Новочеркасском (Ростовская область РФ) пылала военная казарма.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA Live, пожар произошел в казарме 150-й мотострелковой дивизии в поселке Персияновский.

Огонь полностью уничтожил два этажа военного корпуса. О жертвах и причинах пожара не сообщается.

Видео дня

На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил большую площадь. Спасателю понадобилось немного времени, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание.

Загадочные пожары в РФ: актуальные данные

Вчера, 25 декабря, в Краснодарском крае загорелся торговый центр. Пламя охватило площадь размером 1 тысячу метров квадратных. К тушению привлекли 63 спасателей и 18 единиц техники.

Еще один пожар ранее возник на базе снабжения" Фактор " в Мурманске. Пламя распространилось на 500 квадратных метров.

В Кемерово 24 декабря сгорел дом престарелых. Событие унесла жизнь 20 из 26 жителей учреждения.

Другой пожар в Мурманске произошла на крейсере "Адмирал Кузнецов". Он находится в городе на ремонте.

Вас также могут заинтересовать новости: