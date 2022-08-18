Губернатор области заявил об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов.

Вечером 18 августа в Белгородской области начал внезапно детонировать склад с боеприпасами русских оккупантов.

Видео с месте происшествия появились в сети.

На кадрах видно, что на складе произошло масштабное возгорание. Слышны мощные взрывы. Склад детонирует уже несколько часов.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа "загорелся состав с боеприпасами. Традиционно, жертв и пострадавших якобы нет.

"По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоты на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", - заявил он.

Ранее стало известно, что США разрешили Киеву наносить удары по Крыму западным оружием.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что недавние "хлопки" в Крыму - это только начало, их должно стать больше потому что на оккупированном полуострове много военных объектов.

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