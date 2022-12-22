Минобороны РФ планирует передать корабль в состав Военно-морского флота не ранее, чем в 2024 году.

На российском крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в Мурманске, произошел пожар.

Как пишет кремлевский ресурс РИА Новости, огонь вспыхнул из-за якобы ремонтных работ.

"В ходе ремонтных работ на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание, сообщил глава ОСК Рахманов. По его словам, пожарные системы сработали штатно, огонь ликвидирован, ущерба и пострадавших нет", - пишут пропагандисты.

Адмирал Кузнецов - что известно о крейсере

В июне кремлевские СМИ писали о продолжении ремонта российского авианосца еще на год - из-за новых дефектов, выявленных во время ремонтных работ.

Минобороны РФ планирует передать корабль в состав Военно-морского флота не ранее, чем в 2024 году.

Это не первый перенос сроков ремонта "Адмирала Кузнецова". Первоначально корабль должен был вернуться во флот в 2022 году, но впоследствии дату перенесли на 2023 год.

Потери Черноморского флота – данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 16 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников было повреждено по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потопленный ВМС Украины весной 2022 года. Корабль, по словам выживших моряков, должен был участвовать в захвате Одессы.

Позже Россия ушла "в качестве жеста доброй воли" с острова Змеиный – из-за регулярных атак ВСУ, ослабив свою хватку незаконно контролируемой части Черного моря.

Как утверждал военный эксперт Олег Жданов, в связи с постоянными атаками Украины большая часть штаба ЧФ России была вывезена из оккупированного Севастополя в Россию.

Вместе с тем руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что роль Черноморского флота "на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции".

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