На заводе открестились от ЧП.

На территории российского завода "Звезда" в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. На этом заводе производятся двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

По данным росСМИ, огонь распространился на 200 квадратных метров. Известно, что загорелась двухэтажная постройка на территории рядом с заводом.

По данным российского МЧС, сигнал о возгорании поступил на в 06:38 13 декабря:

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"Как удалось установить, огонь в двухэтажном здании охватил обстановку на площади 200 кв. м. К 7:05 утра пожару был присвоен дополнительный ранг 1-БИС".

В пресс-службе завода заявили, что на их территории никакого пожара не было, а в промзоне загорелось строение, не имеющее отношения к заводу непосредственно.

Пожары в России

Напомним, 12 декабря мощный пожар охватил торговый центр "Стройпарк" под Москвой.

А 9 декабря загорелся шинный комбинат в российском Барнауле. В этот же день пожар вспыхнул в ТЦ "МегаХимки" в Подмосковье. Огонь охватил как минимум 17 тыс. кв м торгового центра. Сообщалось об одном погибшем.

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