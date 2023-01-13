В частности, ранее крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" заявлял о намерении взять внаем 250 осужденных.

Российская Федерация будет привлекать труд заключенных для увеличения производства вооружения в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, российский сектор оборонного производства весьма вероятно прибегает к использованию труда осужденных с целью удовлетворения потребностей производства в военное время.

Так, в ноябре 2022 года крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" сообщил в СМИ, что возьмет в наем 250 осужденных после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний РФ.

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"В России существует давняя традиция труда заключенных, но с 2017 года был вновь введен принудительный труд как конкретное уголовное наказание", - отмечает британская разведка.

При том, что РФ имеет один из самых высоких уровней заключения в мире, Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет надзор над разветвленной империей из более 400 тыс. заключенных, ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции.

"Тюремные заключенные - это уникальный человеческий ресурс для российских лидеров с целью использования их на поддержку "специальной военной операции" (войны против Украины), когда желающих добровольцев, как и раньше, не хватает", - говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован у производителей низкотехнологического вооружения и, в частности в таких как "Уралвагонзавод", который почти наверняка находится под сильным давлением Москвы для увеличения производства.

Российские заключенные воюют против Украины

Как сообщал УНИАН, российское ЧВК "Вагнера", подконтрольное Евгению Пригожину активно вербует российских заключенных для участия в войне против Украины в обмен на помилование. Пригожин лично ездит в российские колонии, убеждая зэков соглашаться становиться пушечным мясом для российских властей.

Заключенных бросают на передовую фактически без подготовки. Также известны факты, что "зэков" умышленно отправляют в бой без еды. Это обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут. Недавно Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками, что в РФ подали как чествование памяти "героев".

В начале ноября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который позволяет мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжелых преступлений. Таким образом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.

Также на днях стало известно, что заключенных из России, которые согласились участвовать в войне против Украины, уволили тайным указом Путина еще до того, как вывезли из колоний.

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