"Уралвагонзавод" возьмет на работу 250 российских зэков / фото ua.depositphotos.com

Российская Федерация будет привлекать труд заключенных для увеличения производства вооружения в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, российский сектор оборонного производства весьма вероятно прибегает к использованию труда осужденных с целью удовлетворения потребностей производства в военное время.

Так, в ноябре 2022 года крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" сообщил в СМИ, что возьмет в наем 250 осужденных после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний РФ.

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"В России существует давняя традиция труда заключенных, но с 2017 года был вновь введен принудительный труд как конкретное уголовное наказание", - отмечает британская разведка.

При том, что РФ имеет один из самых высоких уровней заключения в мире, Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет надзор над разветвленной империей из более 400 тыс. заключенных, ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции.

"Тюремные заключенные - это уникальный человеческий ресурс для российских лидеров с целью использования их на поддержку "специальной военной операции" (войны против Украины), когда желающих добровольцев, как и раньше, не хватает", - говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован у производителей низкотехнологического вооружения и, в частности в таких как "Уралвагонзавод", который почти наверняка находится под сильным давлением Москвы для увеличения производства.

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Российские заключенные воюют против Украины

Как сообщал УНИАН, российское ЧВК "Вагнера", подконтрольное Евгению Пригожину активно вербует российских заключенных для участия в войне против Украины в обмен на помилование. Пригожин лично ездит в российские колонии, убеждая зэков соглашаться становиться пушечным мясом для российских властей.

Заключенных бросают на передовую фактически без подготовки. Также известны факты, что "зэков" умышленно отправляют в бой без еды. Это обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут. Недавно Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками, что в РФ подали как чествование памяти "героев".

В начале ноября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который позволяет мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжелых преступлений. Таким образом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.

Также на днях стало известно, что заключенных из России, которые согласились участвовать в войне против Украины, уволили тайным указом Путина еще до того, как вывезли из колоний.

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