В России 29-летний фитнес-тренер и стриптизер Алексей Исмайлов соблазнял, а потом разводил на крупные суммы мужчин и женщин.
Историю о любовнике-аферисте опубликовал Telegram-канал LifeShot.
Сообщается, что сразу несколько мужчин и женщин в Москве заявили, что стали его жертвами.
«Мы расстались из-за того, что он начал вытаскивать из меня деньги… Сумма ущерба составила чуть более 4 миллионов рублей… Он работал не просто стриптизером, он предоставлял там эскорт-услуги, причем не только девушкам, но и мужчинам», – рассказала одна из девушек, которой не посчастливилось с ним столкнуться.
Еще один пострадавший от действий афериста рассказал, что познакомились они в стриптиз-клубе:
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Предлоги «выкачки» денег были самые разные: на операцию матери, новый бизнес-проект или ипотечный платеж. Когда выкачивать из «возлюбленных» было уже нечего, он исчезал.
Сам Алексей называет все обвинения клеветой и оговором, а все, что брал, якобы уже вернул.
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