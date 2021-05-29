Обоих пострадавших госпитализировали.

В России в Петербурге посреди дня пьяная пара в разгаре ссоры упала с балкона третьего этажа. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Как пишет Telegram-канал Lifeshot, поссорившаяся парочка была в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы вызвали «скорую помощь», обоих пострадавших госпитализировали в одну из городских больниц.

Сообщается, что пара давно вместе, у них есть общий ребенок – шестилетний мальчик.

«Пока родители в больнице, малыша забрала к себе бабушка. В эти минуты Ольга на операции. Евгений также в тяжелом состоянии, объяснить, что случилось, он не может», – говорится в одном из сообщений.

Читайте также"Вечер пятницы в разгаре": трое москвичей устроили резню на улице и попали на видеоНа кадрах можно заметить, что это женщина утащила кавалера за собой с балкона на асфальт. В этот момент она была в халате, а он в спортивном костюме.

Пользователи сети отреагировали по-разному: «Все беды от баб и алкоголя», «Самое интересное, что ни одного перелома не будет, вот увидите», «Алкаши вечно сухими из воды выходят», «Ну, здоровья им, конечно. Но видео падения – жесть... Бросайте пить и драться на балконе».

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Автор: Катерина Шварц