Он потерял зрение на оккупированной территории Украины.

В России слепой командир группы разминирования убил хирурга во время спора о том, кто большое убивал.

Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошел в городе Королев. В 2016 году на оккупированной территории Украины перед лицом Александра Шуклина разорвалась мина, он потерял зрение. Он пять лет занимался подготовкой минёров, затем уволился и поступил в медицинский колледж.

В конце февраля он встретился с другом детства, во время застолья тот спросил у Шуклина убивал ли он людей на войне. Тот ответил, что убивал и сказал, что хирурги тоже убивают, а "профессионализм врача измеряют размером его кладбища".

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После этого хирург сказал, что лично зарезал 13 человек и следующим убьет его. Он нанес Шуклину несколько ударов ножом, однако слепой мужчина отобрал нож и ударил его в шею. Хирург скончался от полученных травм.

Шуклин позвонил другу и попросил вызвать полицию, его задержали по статье о превышении самообороны.

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