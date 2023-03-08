В Белгородской области число "преступлений с использованием оружия и взрывчатки" выросло на 4100%.

В граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях РФ значительно возросло количество преступления, связанных с оружием и взрывчаткой.

По информации российского издания "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД РФ, в январе 2023 года число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в Белгородской области выросло на 216,7%, если сравнивать с январем 2022 года. А число "преступлений с использованием оружия и взрывчатки" выросло на 4100% — более чем в 50 раз.

В Курской области, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло в январе 2023 года на 104,2% по сравнению с прошлым январем. Число ж "преступлений с использованием оружия и взрывчатки" увеличилось на 1300%.

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Ситуация с преступностью на российско-украинской границе

В течение прошлого года в приграничных областях, с территории которых РФ активно обстреливает Украину, зафиксировали значительный прирост преступлений, связанных с использованием оружия.

К примеру, был случай, когда командир взвода оккупантов в Белгородской области взорвал гранату рядом с боеприпасами. Среди вражеских солдат были погибшие и раненые.

Кроме Белгородской и Курской области в течение января-октября отличилась Москва.

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