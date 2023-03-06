При этом все трое срочников служат в армии уже 8 месяцев.

В Курской области Российской Федерации произошла перестрелка между солдатами-срочниками.

Недопонимание между солдатами возникло в воинской части в Суджанском районе около границы с Украиной в ночь на 6 марта. Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул "Стой, кто идёт?". Однако ему никто не ответил - и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова, пишет Baza.

Только после этого часовой обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения - его вскоре экстренно доставили в больницу.

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При этом все трое срочников служат в армии уже 8 месяцев. Почему двое из них не откликнулись на окрик часового, пока непонятно.

По данным источников ASTRA, сегодня в 2 часа ночи в 37-ой мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области, военный-срочник открыл стрельбу.

Перестрелки между российскими военными

Недавно в Курской области РФ в одном из населенных пунктов на границе с Украиной "мобик" расстрелял своего сослуживца. Труп мобилизованного нашли 28 февраля на автобусной остановке в одном из сел Рыльского района. Им оказался 30-летний Иван А. из села Бегичево в Нижегородской области.

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