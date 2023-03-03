Оно состоится в закрытом режиме, а происшествие в регионе уже якобы расследуется.

Инцидент в Брянской области с заходом бойцов "Русского добровольческого корпуса" уже якобы расследуется российскими силовиками. В Кремле собираются принять меры, чтобы не допустить такого в дальнейшем. Завтра, 4 марта, соберутся члены Совбеза РФ для обсуждения происшествия.

Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментариях росСМИ. Он сообщил, что обстоятельства "нападения" тщательно разберут. По итогу расследования будут приняты меры, чтобы не допустить похожих инцидентов в дальнейшем.

"Сейчас выполняются следственные действия, силовые службы работают", — заявил Песков. По его словам, на основании результатов расследования будет принято решение о возможном признании "Русского добровольческого корпуса" террористической организацией.

Видео дня

Отдельно Песков опроверг сведения СМИ о том, что вчера, 2 марта, планировалось срочное заседание Совбеза РФ. Оперативное совещание состоится завтра в закрытом режиме. Путин сам решит, транслировать ли публично его вступительную речь. На заседании будут обсуждать вчерашний инцидент.

Происшествие в Брянской области: что известно

Вчера, 2 марта, примерно в 11:00 росСМИ начали массово сообщать о проникновении "украинской ДРГ" в Брянскую область. Пропагандисты сообщали о заложниках, стрельбе в местных жителей и раненом ребенке, но постоянно путались и противоречили сами себе.

В ОПУ опровергли информацию об "украинских диверсантах" и назвали ее классической провокацией.

Около 13:00 появилось видео с бойцами "Русского добровольческого корпуса". Они заявили, что зашли в Брянскую область для борьбы с путинским кровавым режимом и призвали местных жителей поднимать бунт.

Уже в 15:00 росСМИ заявили, мол, "ДРГ" не проявляет активности. Но в области якобы шла активная зачистка.

Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". А глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разобраться с семьями бойцов, причастных к "вторжению".

Сегодня ФСБ показала видео, на котором демонстрируется якобы расстрелянный автомобиль в результате вчерашнего нападения.

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