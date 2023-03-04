Причиной этой безумной выходки стало то, что парень опоздал на линейку к 23 февраля.

Русский учительница набросилась с жесткими оскорблениями на восьмиклассника за то, что он опоздал на линейку до 23 февраля, посвященную оккупантам.

Инцидент с участием "педагога" попал на видео. На кадрах видно, что учительница в резком тоне называет своего ученика "предателем", потому что он посмел опоздать на торжественную линейку.

"Для меня ты - ноль без палочки, никто. Вот пойдешь завтра, и все - здороваться даже не буду. Можешь перейти в другую школу... Здесь ты - предатель. Все. Что не так? Валы отсюда на все четыре стороны. С завтрашнего дня в класс не приходи. Ублюдок. Ублюдок и все... Предатель. Таких сейчас знаешь сколько в Украине? Пулю в висок и все. Ты - предатель", - заявила "педагог".

Она заявила, что на праздничную линейку все должны были прийти и выстроиться ровно, потому что это якобы одно из проявлений патриотизма. Напоследок учительница пообещала написать в характеристике ученика, что он "ублюдок".

Инциденты в российских школах

Хоть российских школьников активно зомбируют фейками о войне, иногда педогоги ведут себя более адекватно. Ранее в Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Потом в Нижегородской области РФ 25-летняя учительница английского языка Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы их не отправили на войну в Украину.

А перед этим Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам лишения свободы условно учительницу английского языка, выступившую с антивоенной речью на уроке.

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