Родственники некоторых захороненных даже не знали об их смерти.

Целое кладбище ликвидированных наемников ЧВК "Вагнер" нашли в Подмосковье. В деревне Маврино появились минимум 27 новых могил.

По информации российского издания "Москва онлайн", на каждом захоронении заметили одинаковые бело-сине-красные букеты и одинаковые венки с эмблемой ЧВК "Вагнер", на которой выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Кроме того, каждой могиле находится красный пластиковый стакан с надписью "Может чай, а может быть и нет".

Предположительно, здесь похоронили завербованных российских зэков, ликвидированных в Украине.

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"Мы с мужиками все же сходили посмотреть. Единственное, что мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему. Пока никто из их родственников к нам не обращался. Появились они в течение января. Я не все время здесь нахожусь. Они могли и раньше привозить. Кладбищем я не заведую. Что они там творят - вообще не знаю", – рассказал местный священник.

СМИ выяснили, что среди 27 могил только двое жители Москвы, четверо – из Азербайджана и Кыргызстана, а остальные – из разных регионов РФ. При этом возраст наемников от 21 до 55 лет, а некоторые родственники похороненных даже не знали об их смерти.

"По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказания, можно изучать уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105-й (убийство) и заканчивая 222-й (незаконный оборот оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228-й (распространение наркотиков)", – указано в сообщении.

Потери ЧВК "Вагнер" в войне против Украины - что известно

Подразделения наемников Пригожина за год войны в Украине потеряли больше 30 тысяч человек из них 9 тысяч убитые. Отмечается, что более 4 тысяч "вагнеровцев" ликвидировали еще в декабре 2022 года в штурмах Бахмута, а 90% ликвидированных - заключенные из РФ.

По данным разведки США, к декабрю 2022 года "вагнеровцев" насчитывалось 50 тысяч человек, из них 10 тысяч - профессиональные наемники, а 40 тысяч - зэки.

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