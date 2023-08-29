Сообщается, что на борту находились три человека.

В Челябинской области РФ рухнул вертолет Ми-8, который принадлежал российской ФСБ, передает Telegram-канал Baza.

Изначально сообщалось, что на борту находились четыре человека, все погибли. Позже информацию уточнили, якобы в самолете было трое людей.

"Борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка". Что стало причиной падения пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Российские власти подтвердили, падение вертолета. По информации местного губернатора, борт принадлежал авиаотряду ФСБ.

Обновлено. Telegram-канал Shot опубликовал фото с места происшествия. По данным источника, тела всех троих погибших нашли. Вертолет потерпел крушение в 15:02 по местному времени, а причиной падения, по предварительным данным, называют отказ двигателя.

Еще одной причиной аварии называют плохую видимость, борт якобы мог зацепиться за высоковольтные провода. Со слов местных, перед крушением вертолет сначала закружился на месте и резко пошел вниз.

Как пишет Telegram-канал Mash, самолет рухнул в пригороде Челябинска, а именно в лесу в 500 метрах от поселка Прудный. Рядом - трасса М5 и военный аэродром Шагол.

Отмечается, что погибли командир, правый летчик и бортинженер. По другим данным, на борту находились двое курсантов и пилот-инструктор.

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ потерпел крушение самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сообщалось, что на борту находились 10 человек и при крушении никто не выжил.

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