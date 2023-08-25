Журналист рассказал некоторые детали спецоперации, которая получила название "Синица".

Появились новые фотографии вертолета Ми-8, который перегнали в Украину сотрудники разведки.

Снимки обнародовал журналист Артем Шевченко у себя на странице в соцсети. Также он рассказал некоторые детали этой спецоперации. Так, по его данным, один из разведчиков на фото и является автором и реализатором полугодовой операции, которая привела 9 августа 2023 года к перелету на подконтрольную Украине территорию российского вертолета Ми-8.

Как отметил Шевеченко, этот вертолет из состава 319 отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ (в/ч 13984).

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"Командир экипажа вертолета, молодой офицер, понимал с самого начала преступность войны, развязанной его агрессивным государством, поверил нашим военным разведчикам и успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости", - написал журналист.

Шевченко добавил, что операция Главного управления разведки под кодовым названием "Синица" была схожей с операцией "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить советский МиГ-21.

Операция с вертолетом Ми-8

Российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. Вертолет полностью цел, и его смогут использовать ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что такое событие действительно имело место, но уклонился от подробностей.

А 24 августа глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал детали операции с российским вертолетом Ми-8, который приземлился в Харьковской области.

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