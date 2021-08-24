Поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, угрожают основам конституционного строя и безопасности России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырех зарубежных религиозных организаций, зарегистрированных в Литве и Украине.

Как сообщает "Радио Свобода", среди этих организаций Духовное учебное заведение Международный библейский колледж "Новое поколение" и Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение" (Украина); Международное христианское движение "Новое поколение" и Евангельская христианская церковь "Новое поколение" (Латвия).

По сообщениям, поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, угрожают основам конституционного строя и безопасности России.

Читайте такжеВ России внезапно издали книгу об однополых семьях (фото)Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, иначе их членам грозит административная и уголовная ответственность.

Справка УНИАН. "Новое поколение" - международное апостольское движение протестантских церквей, насчитывающее более 400 церквей в постсоветских странах, Европе и США.

Впервые церковь была зарегистрирована в Украине в городе Марганец Днепропетровской области в 1990-е годы. 31 октября 2006 года в Украине было зарегистрировано Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение".

Его возглавил Андрей Тищенко. Под его опекой находится около 400 поместных церквей, 110 из них – на территории России.

Автор: Екатерина Гирнык