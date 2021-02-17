Таким образом, религиозные организации, так же как и население, смогут покупать газ в феврале-марте по цене не выше 6,99 грн за куб. м.

Кабинет министров установил предельную цену на газ для религиозных организаций на период с 1 февраля по 31 марта на уровне 6,99 грн за куб. м.

Соответствующее постановление, которым вносятся изменения в дополнение к "карантинному" постановлению №1236, принято на заседании правительства сегодня.

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"Что касается цены на природный газ для религиозных организаций в размере 6,99 грн за куб. м, прошу установить с 1 февраля по 31 марта", – сказал в ходе заседания правительства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Что этому предшествовало

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьскую цену на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. НКРЭКУ с января повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

В конце января Кабинет министров Украины расширил действие предельной цены на природный газ в размере 6,99 грн за куб. м в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

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Автор: Анна Бредихина