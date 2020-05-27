Была в больнице: потерявшую ребенка россиянку оштрафовали за нарушение самоизоляции

У женщины случился выкидыш из-за стрессовой ситуации в больнице.

44-летняя жительница Москвы Елена заявила, что получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в период, когда будучи беременной находилась в больнице на сохранении

Читайте такжеПрикованную к кровати москвичку оштрафовали за "нарушение" самоизоляцииКак передает «Сноб», до этого у женщины случился выкидыш из-за стрессовой ситуации в больнице.

По словам москвички, у одной из соседок по палате начались преждевременные роды, сообщение о чем медики сначала якобы не восприняли всерьез. В итоге ребенка у женщины принимали прямо на полу на глазах у других пациентов.

«Именно вся эта ситуация в больнице и спровоцировала выкидыш. В больнице я не спала практически: ночью в палате стоял страшный кашель соседки, а из-за катетера, который мне не сняли, рука постоянно болела, ныла. Потом эти роды посреди палаты на полу», – рассказала женщина.

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