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В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья (видео)

14:17, 23 апреля 2020
Русский міръ
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Больные медсестры в помещении для сушки белья / скриншот

Читайте такжеСорвался и разбился: россиянин погиб, пытаясь по связанным шторам сбежать из обсерватораКак передает «Сноб», в связи с этим заведующую инфекционным отделением отстранили, а выговоры получили инфекционист и заместитель главврача по лечебной работе.

До этого в соцсетях появился ролик, где шесть медсестер больницы Дербента лежат под капельницами на импровизированных койках в помещении для сушки белья. Предварительный диагноз женщин – ОРВИ; «анализы на коронавирус пока не готовы».

Информацию о разбирательстве подтвердили в региональном Минздраве. По его данным, в подсобке «медсестры занимались самолечением». Сейчас женщин перевели «в комфортные палаты» в здании старого роддома.

Ранее УНИАН сообщал, как в Москве соцработники бросили на лавочке умирать женщину с подозрением на пневмонию.

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