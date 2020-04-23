В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья (видео)

Чиновники уверяют, что медсестры "занимались самолечением".

В Дагестане в Дербентской городской больнице медсестер с ОРВИ лечили в помещении для хранения белья.

Читайте такжеСорвался и разбился: россиянин погиб, пытаясь по связанным шторам сбежать из обсерватораКак передает «Сноб», в связи с этим заведующую инфекционным отделением отстранили, а выговоры получили инфекционист и заместитель главврача по лечебной работе.

До этого в соцсетях появился ролик, где шесть медсестер больницы Дербента лежат под капельницами на импровизированных койках в помещении для сушки белья. Предварительный диагноз женщин – ОРВИ; «анализы на коронавирус пока не готовы».

Информацию о разбирательстве подтвердили в региональном Минздраве. По его данным, в подсобке «медсестры занимались самолечением». Сейчас женщин перевели «в комфортные палаты» в здании старого роддома.

Это видео из инфекционной больницы в Дербенте. В таких условиях лежат сами врачи — восемь человек в комнате, где раньше обычно сушили бельё.



У всех докторов предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы. pic.twitter.com/DyTCdfhvgr — baza (@bazabazon) April 22, 2020

Ранее УНИАН сообщал, как в Москве соцработники бросили на лавочке умирать женщину с подозрением на пневмонию.