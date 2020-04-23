В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья (видео)
В Дагестане в Дербентской городской больнице медсестер с ОРВИ лечили в помещении для хранения белья.
Читайте такжеСорвался и разбился: россиянин погиб, пытаясь по связанным шторам сбежать из обсерватораКак передает «Сноб», в связи с этим заведующую инфекционным отделением отстранили, а выговоры получили инфекционист и заместитель главврача по лечебной работе.
До этого в соцсетях появился ролик, где шесть медсестер больницы Дербента лежат под капельницами на импровизированных койках в помещении для сушки белья. Предварительный диагноз женщин – ОРВИ; «анализы на коронавирус пока не готовы».
Информацию о разбирательстве подтвердили в региональном Минздраве. По его данным, в подсобке «медсестры занимались самолечением». Сейчас женщин перевели «в комфортные палаты» в здании старого роддома.
Это видео из инфекционной больницы в Дербенте. В таких условиях лежат сами врачи — восемь человек в комнате, где раньше обычно сушили бельё.— baza (@bazabazon) April 22, 2020
У всех докторов предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы. pic.twitter.com/DyTCdfhvgr
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