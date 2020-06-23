Питаются кошачьим кормом: в России мать с дочкой живут в развалинах с крысиными трупами (видео)

У 42-летней Надежды Бушуевой только восемь классов образования и нет паспорта.

В России в Нижегородской области нашли двух женщин, которые живут в аварийном разваливающемся грязном доме без удобств и нормального питания.

Сюжет об их жизни опубликован на YouTube-канале местной программы «Кстати».

Читайте такжеРоссиянин сжег человека, доказывая горючесть санитайзераОтмечается, что у 42-летней Надежды Бушуевой только восемь классов образования и нет паспорта. В их с матерью доме находятся много кошек и крыс, которые «долго не живут». В сюжете видны разлагающиеся тела мертвых животных. Судя по видео, тела животных есть и на месте, где спит женщина.

«Хуже кошки моя жизнь. У кошки больше прав», сказала Бушуева, она также назвала себя «живым мертвецом».

Бушуева рассказала, что они с матерью питаются кошачьим кормом, «пустым хлебом» и протухшей едой. У них нет дров, газа, света и водопровода. Женщина сравнила их образ жизни с «пещерными крысами». В сюжете видно, что на ней надета грязная юбка и свитер, разорванная обувь, а в волосах образовался колтун. Она не смогла ответить на вопрос, когда мылась последний раз - известно лишь, что такая возможность у нее была при жизни бабушки, когда дома был огород. Родственница умерла 14 лет назад.

Соседи рассказали, что раньше семья была нормальная, но в таком состоянии мать и дочь живут уже 11 лет.

«Мать испортачила ее. Не дала ни на танцы ходить, ни на работу. Держала дома. Она как дикарка», - заявила одна из местных жительниц.

Женщины рассказали, что якобы какое-то время Бушуеву держали в подполе. Они предполагают, что у матери Бушуевой есть проблемы с психикой.

Бушуева не уверена, что сможет изменить жизнь, потому что ничего не знает и нигде не была, не знает «куда ей ехать и куда ее выпустят». Однако недавно она попросила о помощи, когда ее мать практически сутки не двигалась с места и не отвечала на вопросы. Соседи вызвали «скорую» и полицию, женщину едва уговорили поехать в больницу. Дочь осталась дома, жители собрали обращения в местную больницу и к главе администрации, чтобы ее тоже определили в клинику.

Ранее УНИАН писал, как в России мать годами держала детей взаперти, а после их побега покончила с собой.

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