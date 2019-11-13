В России мать годами держала детей взаперти, а после их побега покончила с собой (фото, видео)

Женщина внушала детям, что мир жесток, и общество может их испортить.

В Усть-Катаве Челябинской области России 55-летняя швея Дина Азизова 10 лет держала троих детей взаперти, а после их побега подожгла дом и покончила с собой.

Об этом передает телеканал Дождь.

Читайте такжеРоссийский историк оправдался за убийство аспирантки: "превратилась в существо из страшной сказки"Отмечается, что 20-летняя Дарина, ее 15-летний брат и 11-летняя сестра в это время находились в полиции. Они не хотели возвращаться домой.

Причины, по которым женщина держала детей дома, точно неизвестны. Ее дочь Дарина сказала, что мать «просто не хотела, чтобы они выходили». По сообщениям в СМИ, женщина страдала психическим заболеванием: она боялась, что с ней или ее детьми что-нибудь случится, если они выйдут из дома. Мать внушала детям, что мир жесток, и общество может их испортить.

Дети сбежали и укрылись у приятеля Дарины, с которым та познакомилась в интернете. По информации источника в следственных органах, мужчине 20 лет и именно он разработал план побега. При этом ее старшая сестра утверждает, что мужчине около 30 лет, он знал о ситуации в семье в течение года и ничего не предпринимал.

После побега детей Дина Азизова написала заявление в полицию, подожгла дом и покончила с собой.

Как ранее сообщал УНИАН, в России мать с двумя маленькими детьми выбросилась из окна, оставив странную предсмертную записку.