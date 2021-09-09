Местные жители говорят, что видели спящей на обочине одну из девочек, рядом с которой был какой-то парень.

В Красноярском крае (Россия) две школьницы уехали из Лесосибирска к подруге в Колесниково и пропали.

Об этом сообщает Telegram-канал "Борус".

По данным канала, девочки хотели переночевать у подруги, однако пропали на следующий день. Мать одной из них заявила, что школьницы сели в такси и собирались ехать домой.

Местные жители говорят, что якобы видели их в автобусе на пути в Колесниково. Позже они заметили одну из девочек спящей на обочине. Рядом с ней якобы был какой-то парень.

В МВД рассказали, что родители на данный момент заявления о пропаже не подавали.

В прокуратуре региона "РИА Новости" сообщили, что девочки могли уехать к подруге из-за конфликта с родителями.

"В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода - конфликт с матерью одной из девочек", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что родители и дети не состояли на профилактических учетах. Но по словам директора школы, где учатся девочки, они воспитывались в проблемных семьях, передает "РЕН ТВ" в своем Telegram-канале.

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"Это две семьи. Одна семья стоит у нас на внутришкольном учете. В семье четверо детей. На протяжении многих лет двое детей воспитывались матерью, двое детей воспитывались бабушкой. Дети, которые старше, находились с бабушкой, там наблюдались случаи ухода из дома", – рассказала директор.

Она добавила, что одна из пропавших девочек отдельно состояла на учете в школе.

Также росСМИ удалось заполучить комментарий россиянина, который подвозил их в Красноярском крае. Тот уверяет, что девочки поехали к подруге.

"Я домой ехал в Колесниково, а они подходили к концу коттеджей. Я остановился, дверь открыл, говорю: "Вы в Колесниково?" Они: "Да". Я спросил: "А вы чего по ночам шляетесь?" Они друг у друга переспросили: "А чего мы гуляем?"" - рассказал россиянин.

По его словам, красноярские школьницы поинтересовались у него, который час (на тот момент было 20:40). После чего они сели к нему в машину, и он подвез их до остановки, где уже стоял автобус.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.

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В российском Киселевске в заброшенном доме нашли тела двух пропавших 10-летних девочек – Анастасии Феслер и Ульяны Дегтярь.

По подозрению в изнасиловании и убийстве школьниц задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который ранее уже был судим за педофилию. Он уже якобы сознался в содеянном.

В апреле 2019 года Пестерников вышел на свободу после десяти лет тюремного наказания. Следующие восемь лет он должен был находиться под надзором, но так и не встал на учет и переехал в другой город.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности правоохранителей, которые должны были вести надзор.

Сообщается, что преступник несколько дней караулил девочек во дворе: "На подозрительного типа обратили внимание, но делать ничего не стали – отпускали ребят гулять, как и раньше".

Автор: Денис Прядко