Подозреваемым является 40-летний житель Бийска, которого ранее судили за наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 40-летнего мужчины, подозреваемого в похищении школьницы на Алтае.

По данным российских СМИ, 12-летняя девочка из Бийска пропала 31 июля. Домой она вернулась спустя два дня.

По данным источника Life, подозреваемым, который два дня удерживал девочку в подвале, является 40-летний житель Бийска. По данным правоохранителей, он может находиться в Республике Алтай, поскольку является травником и намеревался ехать в соседний регион для сбора трав.

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Известно, что мужчину судили по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.

По словам источника, выйти на подозреваемого помогли очевидцы, которые видели пропавшую девочку рядом с его мотоблоком.

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Автор: Денис Прядко