Преступника задержали, он уже во всем сознался.

В российском Киселевске в заброшенном доме нашли тела двух пропавших 10-летних девочек – Анастасии Феслер и Ульяны Дегтярь. По подозрению в изнасиловании и убийстве школьниц задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который ранее уже был судим за педофилию.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Вчера (6 сентября) около 14:00 подруги вышли из школы № 25, двигались в сторону дома Насти. По пути встретили Виктора Пестерникова, который повел их в магазин за сладостями, а после – якобы в гости. На самом деле они отправились в лес, где он изнасиловал и задушил их", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что одна из девочек Настя в прошлом году Настя уже пропадала: "Тогда 8 июля она ушла из дома на целые сутки. Но тревогу никто не бил. Также девочка строила шалаш возле своего дома, поэтому спокойно могла гулять допоздна".

Убийство двух 10-летних девочек в России: что известно о задержанном

В апреле 2019 года Пестерников вышел на свободу после десяти лет тюремного наказания.

Следующие восемь лет он должен был находиться под надзором, но так и не встал на учет и переехал в другой город. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности правоохранителей, которые должны были вести надзор.

Сообщается, что преступник несколько дней караулил девочек во дворе: "На подозрительного типа обратили внимание, но делать ничего не стали – отпускали ребят гулять, как и раньше".

Он уже якобы сознался в том, что изнасиловал и задушил девочек.

Автор: Катерина Шварц