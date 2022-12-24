Мобилизованные упрекали продавца, что тот, мол, не служит в оккупационных войсках.

Двое пьяных мобилизованных устроили дебош в салоне оптики в Новосибирске. Русские "воины" с оскорблениями и кулаками набросились на работников.

Об инциденте сообщили сами владельцы салона, пишет InformNapalm. По их словам, "мобики" попросили принести им пакет, а затем - сложить в него алкоголь. Однако один из оккупантов уселся на детский стул и сломал его, а также зацепил стойку для очков.

Конфликт произошел, когда работники попросили оплатить нанесенный магазину ущерб.

Видео дня

Как показывает отснятое видео, мужчины обступили продавца и замахивались по нему оборудованием. Один из мобилизованных упрекнул его, что тот "девочка", потому что не пошел в оккупационные войска.

"Ты девочка! А знаешь, почему ты девочка? Потому что ты, н*уй, с*ка, никуда не пошел! А мы пошли, бл*ть, воевать, с*ка, за тебя!" - заявил оскорбленный захватчик. А его приятель, держа бутылку водки в правой руке, добавил: "Я тебе сейчас бошку разобью".

В результате сотрудники салона вызвали полицию и написали заявление, один из "мобиков" на тот момент уже "отдыхал" на диванчике.

Мобилизация в России

В октябре Путин анонсировал завершение частичной мобилизации, объявленной еще в сентябре в ответ на ряд военных поражений на фронте.

Вместе с тем аналитики констатируют, что Кремль ведет скрытую мобилизацию, готовя Путину "мясо" для осуществления своих максималистских целей по Украине.

Параллельно длится вербовка осужденных в ЧВК "Вагнер" Пригожина.

По официальным данным, с сентября мобилизовали около 300 тысяч человек. Но, по мнению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Москва готовит до 200 тысяч резервистов для масштабного нападения этой зимой.

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