По словами военкома, россияне обязаны были вовремя подать свои учетные данные.

Военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ошибочно призванных" по мобилизации российских военных "сами виноваты" в сложившейся ситуации.

Об этом он заявил на прес-конференции, пишут росСМИ. По словами военкома, россияне обязаны были вовремя подать свои учетные данные.

"Мы говорим не "по ошибке призванные". Граждане были призваны по мобилизации! Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев они происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства", — сказал Куличков.

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Он утверждает, что более 50 многодетных отцов, которых мобилизировали по ошибке, уже вернулись. Однако остальные призванные продолжают служить "потому что сами добровольно написали рапорта".

Мобилизация в России

В России с начала мобилизации возникли проблемы. Так, повестки присылают мужчинам, которые не могут служить по состоянию здоровья.

В России мобилизовали плохо слышащего, слепого на один глаз и онкобольного 59-летнего хирурга. В Хабаровске мобилизировали на войну в Украине мужчину с диагностированной шизофренией. Его взяли в стрелковый батальон.

На территории временно оккупированной Донецкой области россияне мобилизовали на войну школьника. Документы об окончании школы Никита получил, когда был на фронте.

Повестки присылают многодетным отцам, старикам и мертвецам. О нарушениях правил мобилизации заговорили даже прокремлевские пропагандисты.

По данным Генштаба, в РФ также не могут решить вопрос материально-технического обеспечение мобилизованных российских военнослужащих.

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