Кроме того, Кремль рискует подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, подготовку к которой отрицают.

Режим диктатора Владимира Путина, вероятно, готовит россиян к объявлению новой волны мобилизации на войну в Украине. Впрочем, это не спасет оккупационные войска.

Как отмечают аналитики Института изучения войны в отчете 7 декабря, "второй армии мира" не поможет ни общая мобилизация, ни даже официальное объявление войны Украине.

Дело в том, что Минобороны РФ может одновременно обучать не более 130 000 призывников в течение двухлетнего цикла призыва в мирное время. Для того, чтобы квалифицированно подготовить "мобиков", нужно потратить минимум три месяца.

Видео дня

Ранее командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что "мобики", которые сейчас прибывают на фронт, лучше подготовлены, чем те, которые отправили на фронт сразу после приказа Путина о частичной мобилизации.

Следовательно, успех мобилизации зависит от способности командования армии РФ инвестировать время и ресурсы в свой персонал. Впрочем, долгосрочного стратегического планирования у россиян нет.

В ISW напомнили, что в Кремле отрицают подготовку к новой волне мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 6 декабря назвал это "провокациями" и призвал их игнорировать. Аналитики ISW отмечают, что это заявление, вероятно, направлено на дискредитацию влияния как российской оппозиции, так и источников, которые узнали о планах по мобилизации.

В то же время Путин готовится к подавлению протестных настроений среди "мобиков" и членов их семей. В частности, диктатор подписал закон о запрете митингов в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях.

Активизировалась и российская пропаганда, которая активно говорит об "украинской наземной угрозе российской территории". А московские чиновники расклеили по всему городу рекламу спецоперации. Такую ISW ранее наблюдал лишь в отдаленных городах и населенных пунктах летом 2022 года в разгар российских кампаний по набору добровольцев.

Аналитики убеждены, что этих информационных условий недостаточно, чтобы убедить россиян в необходимости дополнительной мобилизации. Кремль подорвет свой авторитет, объявив о мобилизации, которую отрицали.

Эксперты считают, что Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которую тщательно отрицали.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, Министерство Шойгу собрало минимум 492 тысячи мобилизованных.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с пополнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линии обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но вновь настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: