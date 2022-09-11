Оккупанты признались, что украинские воины захватили по меньшей мере семь грузовиков армии РФ.

В России устроили панику и заявили о ждут на "диверсии" из-за захвата семерых военных грузовиков воинами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "База".

"В Украине захватили семь грузовиков ВС РФ. В полиции ожидают, что их могут использовать для диверсии", - говорится в сообщении.

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В частности, руководство Белгородской полиции передало подчиненным ориентировку на семь военных "Уралов". Согласно ориентировке, все машины захватили на территории Украины.

"В полиции считают, что с помощью этих машин украинские диверсионные группы могут проникнуть в Россию", - пишет канал.

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге. С начала недели защитники активно наступают и в Харьковской области.

С 1 сентября ВСУ, по словам президента Владимира Зеленского, освободили около двух тысяч квадратных километров территории.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

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