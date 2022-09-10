Сегодня в результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, 8 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области и на Южнобугском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Продолжается освобождение населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобугском направлении. Из соображений безопасности наших военнослужащих официальная информация будет предоставлена позже", - отметили в Генштабе. Видео дня

Также сообщается, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складах боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили беспилотный летательный аппарат и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.

Кроме того, в течение текущих суток в результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, 8 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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